بتكلفة تجاوزت 885 مليون ريال.. "أمير الجوف" يدشن ويضع حجر الأساس لـ28 مشروعًا تنمويًّا

وأشار إلى أن برنامج الإعانات الزراعية قدّم دعمًا لأكثر من (890) مستفيدًا من صغار مربي الماشية، وخدمات لأكثر من (220) ألف رأس من الماشية، كما أسهم برنامج "ريف السعودية" في دعم أكثر من (2000) من المزارعين والأسر المنتجة؛ فيما تجاوزت قروض صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة (2.6) مليار ريال، وساهم في تمويل أكثر من (250) مشروعًا بقيمة (37) مليون ريال منذ العام الماضي.