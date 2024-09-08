بتكلفة تجاوزت 885 مليون ريال.. "أمير الجوف" يدشن ويضع حجر الأساس لـ28 مشروعًا تنمويًّا

نوّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لمشاريع المنطقة، وحرصها على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف.
ودشن أمير المنطقة، (11) مشروعًا تنمويًّا في المنطقة، بتكلفة تجاوزت (223) مليون ريال، كما وضع حجر الأساس لـ(17) مشروعًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بأكثر من (662.4) مليون ريال؛ خدمة لسكان المنطقة ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات التنموية الشاملة للمواطنين والمقيمين في المنطقة؛ بما يعزز جودة الحياة.
وأشار إلى أن تلك المشروعات النوعية تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم سخي للمشاريع والبرامج التنموية؛ بما يسهم في تحقيق منجزات كبيرة لمشاريع المنطقة، ويعزز جودة الحياة لسكان وزوار منطقة الجوف.
وأكد الأمير فيصل بن نواف أن المشروعات التي دُشنت تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المنطقة، للارتقاء بالخدمات وتحسين جودتها، وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، ورفع مستوى حماية البيئة؛ بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ متطلعًا إلى أن تكون الجوف نموذجًا يُحتذى به في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما شكر وزير البيئة والمياه والزراعة ومنسوبي الوزارة، على الجهود المبذولة في دعم مشاريع المنطقة.
من جهته، أوضح "الفضلي" أن المشاريع المُدَشنة تَضمنت مشروعين لشركة المياه الوطنية بقيمة تجاوزت (175) مليون ريال، و(6) مشاريع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تجاوزت قيمتها (32) مليون ريال، و(3) مشاريع زراعية نفذتها الوزارة بقيمة تجاوزت (15) مليون ريال.
وأضاف أن مشاريع وضع حجر الأساس بلغت (17) مشروعًا تنمويًّا، بتكلفة تتجاوز (660) مليون ريال، تتضمن (7) مشاريع لشركة المياه الوطنية، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري، و(7) مشاريع للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، و(3) مشاريع في قطاع الزراعة تنفذها الوزارة وبرنامج "ريف السعودية".
وأشار إلى أن برنامج الإعانات الزراعية قدّم دعمًا لأكثر من (890) مستفيدًا من صغار مربي الماشية، وخدمات لأكثر من (220) ألف رأس من الماشية، كما أسهم برنامج "ريف السعودية" في دعم أكثر من (2000) من المزارعين والأسر المنتجة؛ فيما تجاوزت قروض صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة (2.6) مليار ريال، وساهم في تمويل أكثر من (250) مشروعًا بقيمة (37) مليون ريال منذ العام الماضي.
وتَضمنت المشاريع المدشنة التي نفّذتها شركة المياه الوطنية، مشروعًا اشتمل على بناء (4) خزانات أرضية وعلوية بسعة تخزينية بلغت (6.000) متر مكعب، وخطوط رئيسية وشبكات فرعية تجاوزت أطوالها (109) كيلومترات طولية، وبناء (8) محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت (137.8) متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشائية في (24) موقعًا شملت مدينة سكاكا، ومركز خوعاء، ومحافظة صوير، ومركز زلوم، ومركز الحماد، ومركز العيساوية، ومحافظة طبرجل، ومحافظة القريات؛ بتكلفة مالية تجاوزت (89.6) مليون ريال.
كما نفّذت مشروع شبكات فرعية بأطوال تجاوزت (52.3) كيلومترًا طوليًّا لدعم الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي في مدينة سكاكا، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الخدمات البيئية وزيادة نسبة التغطية.
ونفّذت مشروع توسعة محطة الرفع الرئيسية لتصل إلى أكثر من (10.000) متر مكعب في اليوم؛ لخدمة أحياء السليمانية والفاروق والزايد والفياض، بتكلفة مالية تجاوزت (86.2) مليون ريال، كما نفّذت الوزارة (3) مشاريع للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة النباتية في منطقة الجوف، من خلال إنشاء مركز للتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومشروع إعادة تأهيل مختبر التشخيص البيطري؛ بهدف تفعيل خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، ومشروع إنشاء مختبر للصحة النباتية للرقابة على بقايا المبيدات والملوثات الكيميائية، وخصائص المياه والتربة، وإجراء الاختبارات على المحاصيل الزراعية؛ بتكلفة إجمالية تجاوزت (15) مليون ريال.
ونفّذ المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (6) مشاريع في منطقة الجوف، شملت إنشاء (3) مشاتل بالمنطقة الإدارية، وحقول أمهات بذرية، ومشروع إنتاج الشتلات البرية، بالإضافة إلى تجهيز الأرضيات وشبكات الري للبيوت المحمية، وإنشاء مركز جديد للبذور، وتأمين آلات ومعدات إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، بتكلفة مالية تجاوزت (32) مليون ريال.
وتضمنت مشاريع وضع حجر الأساس في المنطقة (6) مشروعات مائية وبيئية تنفذها شركة المياه الوطنية، بتكلفة إجمالية تتجاوز (310) ملايين ريال، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري بتكلفة إجمالية تبلغ (179) مليون ريال.
فيما ينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (7) مشاريع بإجمالي (125.9) مليون ريال، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" مشروعًا بتكلفة إجمالية (19.2) مليون ريال، بالإضافة إلى تنفيذ وكالة الوزارة مشروعين لإنشاء فرع الوزارة واستكمال إنشاء الوحدة البيطرية في محافظة القريات، بتكلفة تتجاوز (28) مليون ريال.
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع التنموية وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية؛ لتعكس أعمال منظومة البيئة والمياه والزراعة؛ وفق الاستراتيجيات الوطنية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.