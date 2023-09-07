في مدارس الشرقية.. كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني يُطلق مبادرة "أمان" التوعوية

من جانبه نوّه مدير إدارة حماية المعلومات في أرامكو السعودية عمر الذكير، إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم وتشجيع الطلبة في الحصول على شهادات مهنية احترافية في مجال الأمن السيبراني عن طريق تحمّل الكرسي 50% من رسوم الاختبارات، مؤكدًا أن الكرسي العلمي يطوّر مهارات المهتمين من المتخصصين وغير المتخصصين في هذا المجال عن طريق تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، وورش العمل؛ لإكسابهم المهارات المتنوعة في مجال الأمن السيبراني؛ حيث يتمّ إعداد وتنظيم عدد من البرامج التدريبية بواسطة القائمين على الكرسي، أو بالتعاون مع جهات ومتخصصين متميزين في المجال لدعم الطلبة في الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.