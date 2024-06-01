وصلت إلى 145 دولة.. "وفا" يرصد 3 أمور أساسية يؤكدها اعتراف العالم بدولة فلسطين

ويعلق "وفا" قائلاً: "الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية جاءت لتؤكد أن عالم اليوم غير عالم الأمس، فبالأمس كانت كثير من الدول لا ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمراً ذا أهمية، وربما اعتبرته شكلياً خالياً من المضمون، ولا يحقق الأهداف التي دعت إلى طرحه، لكن عالم اليوم أصبح مختلفاً لأسباب عديدة، نذكر منها: التحركات العربية الإسلامية التي تقودها المملكة، وكانت نتائجها ملموسة، وتطلبت جولات مكوكية بين العواصم العالمية، وأدت إلى الاعترافات التي حصلت مؤخراً".