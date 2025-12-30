مهرجان شرورة الشتوي الثامن يجذب الآلاف بفعاليات تراثية وترفيهية متنوعة

كما شملت الفعاليات سباقات الهجن، ومزاد الإبل، وعروض المفاريد والحيران، بمشاركة ملاك من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، إلى جانب السوق الشعبي، وأنشطة شبابية مثل رالي السيارات وتحدي الرمال، ومسابقات طرح الحاشي، والألعاب الشعبية، والأمسيات الشعرية، والتقاط الأوتاد على الخيل.