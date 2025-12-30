مهرجان شرورة الشتوي الثامن يجذب الآلاف بفعاليات تراثية وترفيهية متنوعة

شهد مهرجان شرورة الشتوي في نسخته الثامنة حضورًا لافتًا تجاوز 5 آلاف زائر يوميًا، وسط فعاليات متنوعة جسّدت التراث العريق، وعكست الحراك الثقافي والترفيهي والسياحي في محافظة شرورة.
وتضمنت الفعاليات عروض هدد الصقور، والخيمة التراثية والشعبية التي أبرزت العادات والتقاليد الأصيلة، بتنظيم من المحافظة وجمعية مناسبات للثقافة والترفيه غير الربحية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
كما شملت الفعاليات سباقات الهجن، ومزاد الإبل، وعروض المفاريد والحيران، بمشاركة ملاك من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، إلى جانب السوق الشعبي، وأنشطة شبابية مثل رالي السيارات وتحدي الرمال، ومسابقات طرح الحاشي، والألعاب الشعبية، والأمسيات الشعرية، والتقاط الأوتاد على الخيل.
وحظي الأطفال بنصيب كبير من المتعة عبر المسرح العائلي، والأنشطة الترفيهية، ومعارض التسوق، ودعم الأسر المنتجة بإشراف جمعية البر الخيرية، إلى جانب أجنحة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.
وتبرز فعالية مغازر الإبل كإحدى أبرز الفعاليات، بمشاركة أكثر من 100 متسابق يتنافسون في ستة أشواط، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المنطقة وخارجها.