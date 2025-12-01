اللجنة السعودية الروسية المشتركة تعقد دورتها التاسعة بالرياض لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بهدف تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والثروة المعدنية، والفضاء، والتعليم، والصحة، والثقافة، والإعلام، والرياضة، والسياحة، والنقل، والإسكان، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.