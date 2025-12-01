اللجنة السعودية الروسية المشتركة تعقد دورتها التاسعة بالرياض لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

عقدت اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، دورتها التاسعة في الرياض، يوم الأحد 10 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، بهدف تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والثروة المعدنية، والفضاء، والتعليم، والصحة، والثقافة، والإعلام، والرياضة، والسياحة، والنقل، والإسكان، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتطور المستمر في العلاقات بين البلدين، ورحّبا برغبة الطرفين في تعزيز الشراكة بما يسهم في تنمية الاقتصاد لدى الجانبين، مشيرين إلى نجاح منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي اللذين أُقيما على هامش الدورة.