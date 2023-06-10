مركز الأطراف الصناعية بمأرب يقدم خدماته لـ356 مستفيدًا خلال مايو

وتضمن المشروع تقديم 1.157خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 74% ونسبة الإناث 26%، بينما شكّلت نسبة النازحين 81 % والمقيمين 19% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 108أفراد شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.