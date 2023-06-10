مركز الأطراف الصناعية بمأرب يقدم خدماته لـ356 مستفيدًا خلال مايو

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ356 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو2023م؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتضمن المشروع تقديم 1.157خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 74% ونسبة الإناث 26%، بينما شكّلت نسبة النازحين 81 % والمقيمين 19% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 108أفراد شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.
وتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 248مريضًا.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.