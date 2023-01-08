بعد غرق وحدات سكنية حديثة بالرياض.. "السليمان": هل ستعيد الشركة أموال السكان؟

تعليقًا على غرق عشرات الوحدات السكنية بشوارعها في مشروع سكني حديث بالرياض، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن جميع الجهات المرتبطة بالمشروع شريكة في المسؤولية منذ اعتماد بيع المشروع على الخارطة وحتى تسليم المفاتيح للسكان، والأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية، داعيًا إلى تحرك تلك الجهات، لأن مشكلة السكان لن تصلحها البيانات الإنشائية، وأن غرق أحياء جديدة بمياه الأمطار هو خطأ من لم يستوعب درس الأحياء القديمة ولم يحسن التخطيط.