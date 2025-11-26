أمير الشرقية يرعى ختام "مِسبار 9" ويشيد بتمكين الأيتام علميًا

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء بديوان الإمارة، الحفل الختامي للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مِسبار 9"، الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، واستضافته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة طلاب وطالبات في 10 مسارات علمية متقدمة.
وأشاد سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم مستمر للعلم والمعرفة، وتمكين للبرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات العلمية والتقنية المتسارعة.
وأكد الأمير سعود بن نايف أن التركيز على تخصصات المستقبل كالهندسة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة يعكس التوجه الوطني في تعزيز القدرات البشرية ورفع جاهزيتها للمنافسة عالميًا، موضحًا أن الاستثمار في الإنسان هو ركيزة أساسية من ركائز رؤية السعودية 2030.
واطلع سموه على عرض مرئي تناول أبرز ما تحقق في النسخ السابقة من المعسكر، إلى جانب عرض عن معمل "نون" للذكاء الاصطناعي، ودشّن خلال الحفل منصة "فضاء مسبار".
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية بناء، الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، أن رؤية القيادة وأهداف رؤية 2030 جعلت من الاستثمار في الإنسان محورًا للتنمية، مشيرًا إلى أن المعسكر العلمي حظي بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة منذ انطلاقته قبل أكثر من تسع سنوات.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي وفّرت بيئة متكاملة لدعم الأيتام، وصقل مهاراتهم في تخصصات مواكبة للتوجهات العالمية، منها: الروبوت، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، هندسة الطيران، المدن الذكية، والكيمياء وعلوم المواد، بالإضافة إلى تطوير مسار هندسة البترول والتعدين.
وأكد الخالدي أن "مِسبار" بات منارة علمية تحتضن مواهب الأيتام من مختلف مناطق المملكة، حيث استفاد من المعسكر أكثر من 1500 طالب وطالبة من 100 مدينة ومحافظة، مقدمًا الشكر للشركاء والداعمين، وعلى رأسهم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وشهد الحفل كلمات من الطلبة المشاركين، عبّروا خلالها عن امتنانهم لهذه التجربة الفريدة، مؤكدين أن المعسكر قدّم لهم تعلّمًا مختلفًا عمّا اعتادوه في التعليم التقليدي.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.