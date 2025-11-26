أمير الشرقية يرعى ختام "مِسبار 9" ويشيد بتمكين الأيتام علميًا

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية بناء، الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، أن رؤية القيادة وأهداف رؤية 2030 جعلت من الاستثمار في الإنسان محورًا للتنمية، مشيرًا إلى أن المعسكر العلمي حظي بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة منذ انطلاقته قبل أكثر من تسع سنوات.