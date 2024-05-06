وزير التعليم يفتتح أعمال منتدى الشراكة السعودي-الكندي لتطوير البحث والتدريب

من جهته، قال سفير كندا لدى السعودية: "إن كندا تعمل بالشراكة مع السعودية على تعزيز العلاقات في المجالات التعليمية؛ لأهمية التعليم في تنمية رأس المال البشري، ودعم الابتكار لتحقيق مستقبل مزدهر للبلدين". مضيفًا بأن المنتدى يهدف إلى استكشاف أهم مجالات التعاون التعليمي بين البلدين، مثل: تقنية المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والتعدين، والزراعة.. وغيرها.