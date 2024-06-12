الطقس في المشاعر.. عقيل العقيل: "عرفات" تسجل 48 درجة ومنى 46 درجة 

وأردف "العقيل": هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة مثل وضع مرشات مائية مع المراوح لتلطيف الأجواء في المشاعر المقدسة وعند الحرم المكي، وعددها بالآلاف وكذلك الحال بالنسبة لنوع التكييف، حيث يكون مخلوطاً بكميات من المياه وكذلك نوع الدهان لعكس أشعة الشمس وخفض درجات الحرارة، ولا نقلل من تأثير التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الذروة، مما يوجب الإكثار من السوائل وغير ذلك من الإرشادات.