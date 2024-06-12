الطقس في المشاعر.. عقيل العقيل: "عرفات" تسجل 48 درجة ومنى 46 درجة 

ذكر محلل الطقس في "الأرصاد" عقيل العقيل أن طقس المشاعر المقدسة يشهد تسجيل "عرفات" 48 درجة ومنى 46 درجة مئوية.
وقال العقيل: نطبق معايير عالمية لقياس درجات الحرارة في المشاعر، والطبيعة الجغرافية لكل مشعر تؤثر في درجة الحرارة.
وأضاف: كل مشعر له درجة حرارة معينة بحسب طبيعة كل منطقة جغرافية من حيث تواجد الجبال أو تواجد السحب، وبالنسبة لمنى فإن درجات الحرارة أقل، وهناك عدد كبير من المخيمات التي تتواجد على مد البصر والمكيفات تعمل بكفاءة عالية.
وأردف "العقيل": هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة مثل وضع مرشات مائية مع المراوح لتلطيف الأجواء في المشاعر المقدسة وعند الحرم المكي، وعددها بالآلاف وكذلك الحال بالنسبة لنوع التكييف، حيث يكون مخلوطاً بكميات من المياه وكذلك نوع الدهان لعكس أشعة الشمس وخفض درجات الحرارة، ولا نقلل من تأثير التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الذروة، مما يوجب الإكثار من السوائل وغير ذلك من الإرشادات.
وتابع: التشجير له تأثير كبير، ويساعد كثيرًا في تلطيف الأجواء.