علامتا MHERO وVOYAH  من "دونغ فنغ موتور" تسجّلان ظهورهما الأول في الشرق الأوسط خلال معرض الرياض للسيارات​

وتقدّم "إم هيرو" نفسها لاعبًا جديدًا في فئة المركبات الفاخرة الذكية المخصصة للطرق الوعرة، وتشكل إحدى الركائز الرئيسة في استراتيجية "دونغ فنغ" لرفع قيمة علامتها عالميًا. واستنادًا إلى خبرة تمتد لأكثر من 57 عامًا في مجالات البحث والتطوير وصناعة السيارات. جرى تطوير طرازات "إم هيرو" لتلبّي متطلبات الاستخدام اليومي داخل المدن، مع الحفاظ على قدرة عالية على تحمّل ظروف القيادة الصحراوية والتضاريس الوعرة في منطقة الشرق الأوسط.