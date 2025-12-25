"عمار العقارية" تنجح في بيع مخططي "وسن" و"جوهرة المنار" وتؤكد متانة السوق العقاري بالشرقية

حققت "عمار العقارية" نجاحًا لافتًا في المزاد العلني الذي نظمته يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025م، في قاعة الدارة بمدينة الدمام، لبيع مخططي "وسن" و"جوهرة المنار"، حيث تم بيع كامل المعروض خلال أقل من ساعتين، وسط حضور واسع ومنافسة قوية من المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري.
وشهد المزاد إقبالًا ملحوظًا عكس قوة الطلب في السوق العقاري بالمنطقة الشرقية، لا سيما على المخططات المطورة ذات المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، إلى جانب تنوع الخيارات والأسعار التي جاءت في متناول شريحة واسعة من المستثمرين، ما أسهم في سرعة إتمام عمليات البيع وتحقيق نتائج إيجابية للمزاد.
ويؤكد هذا النجاح جاذبية الفرص المطروحة وجودة التنظيم، حيث ساهمت جاهزية المخططين وتكامل الخدمات، إلى جانب الطرح المدروس للقطع السكنية والتجارية، في استقطاب اهتمام المستثمرين وإنجاز بيع كامل المعروض في وقت قياسي.
من جانبه، أعرب فلاح فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "عمار العقارية"، عن شكره وتقديره للمستثمرين والحضور على تفاعلهم وثقتهم، مؤكدًا أن النتائج التي حققها المزاد تعكس حيوية السوق العقاري في مدينة الدمام وارتفاع مستوى الطلب على المخططات المطورة.
وقال القحطاني: "الإقبال والمنافسة التي شهدها المزاد أسهما في بيع كامل المعروض خلال وقت قياسي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الفرص المطروحة، وكفاءة تنظيم المزاد".
وأضاف أن هذا النجاح يأتي امتدادًا لنهج الشركة في طرح فرص عقارية نموذجية وجاهزة للتطوير، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتنشيط حركة التداول في السوق المحلي، مؤكدًا التزام "عمار العقارية" بمواصلة طرح مشاريع نوعية تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم استقرار السوق العقاري.