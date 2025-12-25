"عمار العقارية" تنجح في بيع مخططي "وسن" و"جوهرة المنار" وتؤكد متانة السوق العقاري بالشرقية

وشهد المزاد إقبالًا ملحوظًا عكس قوة الطلب في السوق العقاري بالمنطقة الشرقية، لا سيما على المخططات المطورة ذات المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، إلى جانب تنوع الخيارات والأسعار التي جاءت في متناول شريحة واسعة من المستثمرين، ما أسهم في سرعة إتمام عمليات البيع وتحقيق نتائج إيجابية للمزاد.