"تنسيقي حجاج الداخل" يدشن وحدات الابتكار ويوقع اتفاقية تفاهم مع "وادي مكة"

نظّم المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد"، مساء أمس، ملتقى الإبداع والتميز حديث الإبداع، بمقر وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، وذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.
وجرى خلال الملتقى تدشين وحدات الابتكار بمنشآت حجاج الداخل، وتدشين المنتجات الابتكارية المتوقع تنفيذها لموسم حج 1444هـ، وتدشين المبادرات النوعية لمنشآت حجاج الداخل، وتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بين المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل وشركة وادي مكة في مجال الإبداع والابتكار، كما أقيم على هامش الملتقى معرض مصاحب للفرص الاستثمارية بين الشركات الناشئة بوادي مكة ومنشآت خدمة حجاج الداخل.
ويسعى ملتقى الإبداع والتميز إلى التعريف بالجهود المتميزة التي تبذلها منشآت خدمة حجاج الداخل للرقي بصناعة الضيافة وتقديم أجود الخدمات لإسعاد ضيوف الرحمن.
من جانبه، أبدى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط سعادته بما شاهده من إنجازات من شركات حجاج الداخل، قائلًا: "شاهدنا نماذج جميلة وإبداعية، وسوف تنعكس إيجابًا على خدمة ضيوف الرحمن، وأكد دعم وزارة الحج والعمرة لمثل هذه الأنشطة والأفكار الإبداعية".
وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أنه صدر أول دليل من نوعه يتحدث عن كيفية بناء وحدة للإبداع والابتكار بالمنظمة، ومن خلاله يمكن قياس النجاح في الوحدة وتقييم المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن أكثر من 16 شركة من شركات حجاج الداخل دشّنت خططها الاستراتيجية، وحصلت على شهادة الآيزو.
وتمنّى "الجهني" أن يكون هذا الموسم عام تميز لشركات حجاج الداخل في خدمة ضيوف الرحمن، وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم.