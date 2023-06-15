"تنسيقي حجاج الداخل" يدشن وحدات الابتكار ويوقع اتفاقية تفاهم مع "وادي مكة"

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أنه صدر أول دليل من نوعه يتحدث عن كيفية بناء وحدة للإبداع والابتكار بالمنظمة، ومن خلاله يمكن قياس النجاح في الوحدة وتقييم المنتجات المقدمة لضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن أكثر من 16 شركة من شركات حجاج الداخل دشّنت خططها الاستراتيجية، وحصلت على شهادة الآيزو.