إسعاف وخرائط وإصغاء.. شاهد جهود "الكشافة" تكتمل لخدمة حجاج بيت الله

أنهت جمعية الكشافة العربية السعودية، استعداداتها لبدء معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الجمعية أنهت كافة استعداداتها لتقديم تلك الخدمة التي تتشرف بها كل عام؛ حيث تعمل الجمعية بكامل طاقتها مع شركاء النجاح من أجل تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ لاحتساب الأجر والثواب، والإسهام مع الجهات المعنية في الحج لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وغرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أبنائنا الكشافين والجوالة، وتنمية المحبة والتآلف بين أفراد الكشافة، وإحساسهم بالواجب الذي يقدمونه لضيوف الرحمن.
من جانبه، أوضح رئيس شؤون المعسكرات عبدالله بن صالح الخضير، أن أمانة الجمعية عمدت إلى توجيه قطاعاتها بأهمية أن يكون مرشحوها حاصلين على شهادة الحماية من الأذى من على موقع منظمة الكشافة العالمية، وأن يكونوا لائقين صحيًا وبدنيًا، وحاصلين على شارات الهواية "المسعف، المنقذ، الإطفائي"، مع تدريبهم قبل مباشرة العمل على قراءة الخرائط الإرشادية والتعرف المبدئي على آلية المسح بالمشاعر، وكذلك إعطائهم جرعات تثقيفية في فنون التعامل مع الحجاج تشتمل على مهارة الإصغاء أثناء مقابلة الحجاج التائهين، وانتقاء الكلمات والمرادفات المناسبة، وصولًا إلى قلوبهم من خلال الابتسامة وتقديم الخدمة المناسبة، والتعاون مع الآخرين، مع الاهتمام بجوانب التواضع في الشخصية.
يُشار إلى أن جمعية الكشافة العربية السعودية بدأت في الخدمة الفعلية بهذه المعسكرات عام 1382هـ بـ150 كشافًا فقط، ثم عمّمت الخدمة على مستوى الجوالة لتشمل الدول العربية والإسلامية، منذ عام 1384هـ حتى موسم حج 1394هـ، ومن ثم رغبت جمعية الكشافة أن يختص بشرف هذه الخدمة أبناء المملكة، وكانت الانطلاقة سعودية بشكل سنوي منذ موسم حج عام 1395هـ وحتى الآن.