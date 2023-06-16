إسعاف وخرائط وإصغاء.. شاهد جهود "الكشافة" تكتمل لخدمة حجاج بيت الله

من جانبه، أوضح رئيس شؤون المعسكرات عبدالله بن صالح الخضير، أن أمانة الجمعية عمدت إلى توجيه قطاعاتها بأهمية أن يكون مرشحوها حاصلين على شهادة الحماية من الأذى من على موقع منظمة الكشافة العالمية، وأن يكونوا لائقين صحيًا وبدنيًا، وحاصلين على شارات الهواية "المسعف، المنقذ، الإطفائي"، مع تدريبهم قبل مباشرة العمل على قراءة الخرائط الإرشادية والتعرف المبدئي على آلية المسح بالمشاعر، وكذلك إعطائهم جرعات تثقيفية في فنون التعامل مع الحجاج تشتمل على مهارة الإصغاء أثناء مقابلة الحجاج التائهين، وانتقاء الكلمات والمرادفات المناسبة، وصولًا إلى قلوبهم من خلال الابتسامة وتقديم الخدمة المناسبة، والتعاون مع الآخرين، مع الاهتمام بجوانب التواضع في الشخصية.