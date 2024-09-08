وزيرا خارجية الكويت والبحرين يصلان الرياض

وصل وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي اليحيا، إلى الرياض، اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
ورحّب نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية الكويتي، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ"161" لمجلس التعاون.
كما وصل وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى الرياض، اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
ورحّب نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية البحريني، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ"161" لمجلس التعاون.