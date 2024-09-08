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وزيرا خارجية الكويت والبحرين يصلان الرياض

للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون
وليد الخريجي مستقبلًا وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا
وليد الخريجي مستقبلًا وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا
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وصل وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي اليحيا، إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ورحّب نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية الكويتي، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ"161" لمجلس التعاون.

وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني يصل إلى الرياض وفي استقباله نائب وزير الخارجية وليد الخريجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي
وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني يصل إلى الرياض وفي استقباله نائب وزير الخارجية وليد الخريجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي

كما وصل وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ورحّب نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية البحريني، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ"161" لمجلس التعاون.

الرياض
المجلس الوزاري لمجلس التعاون
عبداللطيف بن راشد الزياني
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية الكويتي
عبدالله علي اليحيا

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