"السديس": مكتبة الحرم المكي منارة ثقافية ورافد للمهتمين بالنهل منها

وأشار لتوسيع رسالة المكتبة العلمية والمعرفية والثقافة والحضارية؛ لتكون إشعاعًا علميًا دينيًا حضاريًا عالميًا، وقال رئيس الشؤون الدينية إن نشر الرسالة العلمية العالمية الحضارية، التي هي صميم رسالة الحرمين الدينية العالمية، المشار إليها في قوله تعالى: ﴿مُبارَكًا وَهُدًى لِلعالَمينَ﴾ [آل عمران: 96]، وإذا لم تكن الهدايات عبر نشر العلم والكتاب والمصحف والبحث العلمي؛ فأين تكون الهدايات.