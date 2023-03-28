تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الأردن.. وسط مشاعر الحب والامتنان

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الأردنية عمّان، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1444هـ.
وقال سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري: يأتي البرنامج لهذا العام امتداداً لمسيرة طويلة من العطاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تلمس احتياجات المسلمين حول العالم.
وأشاد الحضور بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، مؤكدين الأثر الطيب للبرنامج في نفوس الجميع.
وعبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية.
يذكر أن برنامج التفطير يستهدف توزيع 12500 وجبة، في مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية والسورية، إضافة إلى الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.