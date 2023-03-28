تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الأردن.. وسط مشاعر الحب والامتنان

وقال سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري: يأتي البرنامج لهذا العام امتداداً لمسيرة طويلة من العطاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تلمس احتياجات المسلمين حول العالم.