احذر مع تكرار المشهد في الاختبارات.. امتهان "الكتب الدراسية" يعرضك لهذه العقوبات

يتكرر بالتزامن مع الاختبارات النهائية مشهد امتهان الكتب الدراسية، لكن هذا الفصل أصبح لذلك عقوبات أشد وفق جدول قواعد السلوك والمواظبة المحدث ومن بينها إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه المدرسي، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك، وحسم عشر درجات من السلوك مع إمكانية تعديل ذلك عبر فرص التعويض مع إشعار ولي أمره بذلك.