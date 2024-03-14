"ألبانيا" تُلغي متطلبات تأشيرة الدخول للمسافرين السعوديين حتى نهاية 2024

ويتيح القرارُ الجديد للمواطنين السعوديين دخول ألبانيا دون الحاجة إلى تأشيرة، والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتُّخذ في أبريل 2023 واستمر حتى 31 ديسمبر 2023؛ حيث سمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة.