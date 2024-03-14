"ألبانيا" تُلغي متطلبات تأشيرة الدخول للمسافرين السعوديين حتى نهاية 2024

أعلنت جمهورية ألبانيا، إلغاء متطلبات التأشيرة للمسافرين السعوديين، ودخل القرار حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024؛ وفقًا لموقع "VisaGuide" المتخصص في أخبار السفر والسياحة.
ويتيح القرارُ الجديد للمواطنين السعوديين دخول ألبانيا دون الحاجة إلى تأشيرة، والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتُّخذ في أبريل 2023 واستمر حتى 31 ديسمبر 2023؛ حيث سمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة.
ووفقًا لوزير السياحة ميريلا كومبارو، فقد ارتفع عدد السياح الأجانب الذين زاروا ألبانيا إلى أكثر من 10.1 ملايين في عام 2023، بزيادة تبلغ حوالى 35% مقارنة بعام 2022، وتصدّر الأوروبيون القائمة في عام 2023.
وأظهرت الإحصاءات الألبانية أن أكثر من 8.3 ملايين زائر أجنبي استكشفوا ألبانيا خلال الأشهر التسعة من يناير إلى سبتمبر 2023؛ وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.9 مليون مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.