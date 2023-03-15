عمرها 9 أعوام.. إنقاذ قلب طفلة من ورم نادر في الأحساء

وقال تجمّع الأحساء الصحي: إن أطباء مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب تمكنوا من تشخيص السبب لدى الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت إصابة الطفلة بجلطة دماغية ناتجة عن وجود ورم في تجويف القلب سبب تطاير أجزاء صغيرة من الورم إلى الدماغ، وذلك أثناء حركة وضخ القلب المستمر للدم، والذي تسبب لها أيضاً صعوبة في التنفس؛ بسبب تضيق مجرى الدم داخل تجويف القلب.