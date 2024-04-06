قبل السفر.. "هيئة الطرق" توصي بالتأكد من توفر معدات الطوارئ داخل المركبة

أوصت الهيئة العامة للطرق بأهمية التأكد من توفر معدات الطوارئ داخل المركبة قبل السفر؛ من أهمها الإطار الاحتياطي وأدوات تركيب وفكّ الإطارات، وطفاية الحريق، إضافة لحقيبة للإسعافات الأولية، مع وجود مثلث السلامة لتنبيه مستخدمي الطرق لحظة تعطل المركبة وتوقفها لا قدر الله.