محليات
قبل السفر.. "هيئة الطرق" توصي بالتأكد من توفر معدات الطوارئ داخل المركبة
أبرزها الإطار الاحتياطي وطفاية الحريق إضافة لحقيبة للإسعافات الأولية
أوصت الهيئة العامة للطرق بأهمية التأكد من توفر معدات الطوارئ داخل المركبة قبل السفر؛ من أهمها الإطار الاحتياطي وأدوات تركيب وفكّ الإطارات، وطفاية الحريق، إضافة لحقيبة للإسعافات الأولية، مع وجود مثلث السلامة لتنبيه مستخدمي الطرق لحظة تعطل المركبة وتوقفها لا قدر الله.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق أطلقت حملة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوزارية تهدف لتوعية مستخدمي المركبات بأهم إرشادات السلامة، تزامنًا مع فترة الإجازة بعنوان "إجازة آمنة".