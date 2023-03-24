قيادة المملكة.. دعم متواصل ومبادرات مستمرة لتحسين حياة المواطنين

جديرٌ بالذكر، أن مساهمة خادم الحرمين، وولي العهد، في حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، تأتي بالتزامن مع توجيه خادم الحرمين، أمس الخميس، بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكوم عليهم في الحق العام، وهو توجيهٌ كريمٌ يُدخل الفرحة على أسر المحكوم عليهم في هذا الشهر الكريم، ولمّ شملهم بأسرهم، وهو أمرٌ لا يقل تأثيراً عن المبادرات التي أسهمت فيها القيادة لتحسين حياة المواطن.