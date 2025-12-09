القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية تنزانيا المتحدة الصديق بدوام التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة لفخامة رئيسة تنزانيا بهذه المناسبة الوطنية.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب تنزانيا بالمزيد من التقدم والازدهار.