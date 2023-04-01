الفائز بجائزة نوبل للسلام موهان يشيد بالسياسة والقيادة السعودية

وقال موهان على هامش مشاركته في قمة الأولوية في ميامي: إن المملكة العربية السعودية باتت تتعامل مع كل الأقطار الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بحكم مكانتها في الشرق الأوسط على مسافة واحدة بما يحقّق مصالحها ومصالح الأطراف الأخرى، مشيدًا بما تتمتّع به القيادة السعودية التي كانت خلف ما تحقق؛ منها الاتفاقية التي أعلنت عنها مؤخرًا مع إيران؛ مما ينعكس على مصلحة منطقة الشرق الأوسط أمنيًّا واقتصاديًّا وعلى مختلف الأصعدة.