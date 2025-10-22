اللجنة الأمنية بالرياض تغلق محلًا مخالفًا وتصادر رتبًا وشعارات عسكرية

وتأتي هذه الجولات التفتيشية والرقابية ضمن الجهود المستمرة للجنة، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بهدف ضبط الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.