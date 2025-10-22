اللجنة الأمنية بالرياض تغلق محلًا مخالفًا وتصادر رتبًا وشعارات عسكرية

أغلقت اللجنة الأمنية لمراقبة محالّ بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية، وصادرت عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها اللجنة مؤخرًا.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية والرقابية ضمن الجهود المستمرة للجنة، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بهدف ضبط الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وشارك في تنفيذ الجولة عدد من الجهات الحكومية، شملت وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.