نزالات WWE بالرياض.. خسارة "جون سينا" ورومان رينز يحافظ على لقب "يونيفرسال"

وضمن منافسات WWE التي تصدرت الترند العالمي على منصة "إكس"، استطاعت بطلة العالم للسيدات في كراون جول "ريا ريبلي" الحفاظ على لقبها ضد نيا جاكس، وشاينا بازلر، وزوي ستارك، وراكيل رودريغيز، في مباراة خماسية شهدت ألوانًا من التنافسات بين السيدات اللواتي حاولن انتزاع اللقب من ريبلي في قلب العاصمة الرياض، وسط حضور كبير من الزوار الذين تواجدوا مبكرًا لمشاهدة مواجهات WWE.