"الحسين": 3 خطوات تحصّن المتسوقين من الاحتيال الإلكتروني

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وعي المستهلك يُعد ركيزة أساسية لاتخاذ قرارات شراء آمنة في التجارة الإلكترونية.
وأشار الحسين إلى ثلاث خطوات ضرورية ينبغي على المتسوقين اتباعها عند الرغبة في الشراء من المتاجر الإلكترونية، محذرًا في الوقت ذاته من التعامل مع الحسابات المجهولة، حيث إن كثيرًا من هذه الحسابات تُدار من قِبل جهات غير معروفة.
وأكد أهمية التسوق من المتاجر الموثوقة، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من موثوقية المتجر إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، التي تتيح الاطلاع على بيانات المتجر بشكل سريع.
وأضاف أنه في حال التعرض لعملية احتيال من حساب غير موثوق، يجب رفع شكوى للجهات الأمنية متضمنة رقم الحساب البنكي للمحتال وإيصال التحويل المالي.