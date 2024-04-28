النيابة العامة: إدارة "برنامج الحماية" تلتزم بوقاية المشمولين من أي خطر أو ضرر

وقالت النيابة العامة: على إدارة برنامج الحماية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.