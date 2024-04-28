محليات

النيابة العامة: إدارة "برنامج الحماية" تلتزم بوقاية المشمولين من أي خطر أو ضرر

طوال الفترة المقررة مع مراعاة حقوقهم وحرياتهم وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية
النيابة العامة: إدارة "برنامج الحماية" تلتزم بوقاية المشمولين من أي خطر أو ضرر

أكدت النيابة العامة أن إدارة برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا - تلتزم بالتنسيق مع الجهات المعنية- لوقاية المشمولين بالحماية من أي خطر أو ضرر طوال فترة الحماية، والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم.

وقالت النيابة العامة: على إدارة برنامج الحماية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.

النيابة العامة
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org