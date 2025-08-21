"الملحم": الفئة المثالية لطلاب الفصل بين 20 و25.. والـ60 طالبًا كارثة تعيق جودة التعليم

أكد الخبير التعليمي والمسؤول السابق في وزارة التعليم محمد الملحم أن العدد المثالي للطلاب داخل الفصل الدراسي يتراوح بين 20 و25 طالبًا، معتبرًا أن تجاوز الأربعين أو الخمسين، وصولًا إلى ستين طالبًا، يمثل "كارثة تربوية بلا شك".
وأوضح الملحم، خلال حديثه في برنامج العربية FM، أن الحد الأقصى المناسب هو 30 طالبًا، بينما يقل التفاعل إذا انخفض العدد عن 20 طالبًا، مما يجعل الفصل "كئيبًا" ويضعف المشاركة.
وأشار إلى أن وجود 20 إلى 25 طالبًا يوفّر بيئة مثالية لتشكيل مجموعات عمل نشطة، ويعزز التفاعل الاستماعي داخل الفصل.
وحول تنظيم الحصص الدراسية، بيّن الملحم أن وزارات التعليم تراعي ظروفًا وطنية واجتماعية واقتصادية عند تحديد مواعيد الدراسة، مؤكدًا أن الجانب الأهم هو مدة الحصة وعددها.
وأضاف أن دراسات في علم النفس التربوي أثبتت فقدان طلاب المرحلة الابتدائية لتركيزهم بعد نحو 20 دقيقة من الشرح المباشر، وهو ما يجعل الحصة الممتدة لـ40 أو 45 دقيقة غير مخصصة بالكامل للشرح، بل يتخللها أنشطة تعليمية وتحفيزية.
وشدد على أن المشكلة تكمن في اعتماد بعض المعلمين على الشرح التقليدي دون دمج أنشطة أو ألعاب تعليمية، لافتًا إلى أن مواد مثل الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والنحو يُفضَّل تدريسها في الحصص الأولى من اليوم الدراسي.
واختتم الملحم حديثه بالتأكيد على أن توازن عدد الطلاب، وتنوع أساليب التدريس، وتنظيم زمن الحصص من أهم العوامل المؤثرة في جودة العملية التعليمية وتحقيق نتائج أفضل.