"الملحم": الفئة المثالية لطلاب الفصل بين 20 و25.. والـ60 طالبًا كارثة تعيق جودة التعليم

أكد الخبير التعليمي والمسؤول السابق في وزارة التعليم محمد الملحم أن العدد المثالي للطلاب داخل الفصل الدراسي يتراوح بين 20 و25 طالبًا، معتبرًا أن تجاوز الأربعين أو الخمسين، وصولًا إلى ستين طالبًا، يمثل "كارثة تربوية بلا شك".