52 مليونًا و10 سنوات تعثر لمبنى نادي العرض بالقويعية.. متى يرى النور؟

ويعتبر نادي العرض الرياضي بالقويعية من الأندية المتميزة في بعض الألعاب على مستوى المملكة كفريق كرة قدم الصالات، الذي حاز المركز الثالث في الدوري الممتاز لموسم 2021/ 2022م، كما يشارك عدد من لاعبيه مع منتخب المملكة لكرة قدم الصالات.