52 مليونًا و10 سنوات تعثر لمبنى نادي العرض بالقويعية.. متى يرى النور؟

يُعدّ مشروع نادي العرض الرياضي بمحافظة القويعية أحد أبرز المشاريع المتعثرة بالمحافظة؛ حيث كان، ولا زال، حلمًا للرياضيين وشباب محافظة القويعية .
وتصل تكاليف إنشاء المشروع المتعثر منذ سنوات، إلى 52 مليونًا، فيما كان قد بدأ العمل في تنفيذه عام 1434هـ.
ورغم مرور عشر سنوات على بدء العمل بالمشروع؛ إلا أنه لم يكتمل حتى الآن، وسط مطالبات متكررة من الرياضيين وشباب المحافظة، بالنظر في أسباب تعثر المشروع والعمل على إنجازه.
ويعتبر نادي العرض الرياضي بالقويعية من الأندية المتميزة في بعض الألعاب على مستوى المملكة كفريق كرة قدم الصالات، الذي حاز المركز الثالث في الدوري الممتاز لموسم 2021/ 2022م، كما يشارك عدد من لاعبيه مع منتخب المملكة لكرة قدم الصالات.
وناشد أهالي المحافظة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، النظر في ملف تعثر مشروع نادي العرض الرياضي بمحافظة القويعية، والتوجيه بإنجازه.
وتواصلت "سبق"، خلال الأسابيع الماضية، مع فرع وزارة الرياضة بالرياض ووزارة الرياضة؛ للحصول على توضيح حول أسباب تعثر المشروع وموعد إنجازه، ولم يصلها أي رد حتى تاريخ اليوم.