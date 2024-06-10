لقاء تعريفي بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بـ"المخواة"

التقى مدير تعليم المخواة علي عوضة الغامدي أعضاء الهيئتين الإشرافية والتنفيذية لبرنامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام 1445هـ التي ستُقام بمركز ناوان كمقر رئيس وإقطاعي يبس والحجرة كمقرات فرعية.
حضر اللقاء المعلمون والمعلمات والإداريون والإداريات بمسرح الإدارة.
وتخلله استعراض مهام فرق العمل ومناقشة آليات التنفيذ والنشر الإعلامي وأدوار العاملين في الحملة.
وقدم رئيس التعليم المستمر عبدالله حامد العُمري ورقة عمل عن الأدوار والمهام مستعرضًا الحوافز المقدمة للدارسين.
وخلال اللقاء تناول مدير الاتصال المؤسسي ناصر بن محمد العُمري حوكمة العمل الإعلامي للحملة وصولاً للإنتاج الإعلامي الذي يُسهم في إبراز جهود فريق العمل، ويعزز الصورة الذهنية عنها بالشراكة مع المؤثرين والقنوات الرسمية ووسائل التواصل ونقل انطباعات الدارسين والدارسات والعمل على تقديم تقارير إعلامية تبرز هذا الحدث التنموي الذي يعكس جهود الدولة - أيدها الله - لنشر العلم وتمكين الإنسان تحسين طرق معيشته برفع الوعي.
من جانب آخر، جدد مدير التعليم ثقته في قدرة فريق العمل تجاوز التحديات والعمل على تذليل الصعوبات، مؤكدًا أن الفريق انتهى من عقد الاجتماعات واللقاءات التعريفية مع مديري الإدارات الحكومية والقطاع غير الربحي من الجمعيات واللجان واستكمل بناء الخطط.
وثمَّن ما أبداه فريق العمل من حرص مبديًا رضاه عن جهود الاستعداد مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق من أجل إنجاح الحملة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة على ما يجده التعليم من دعم وما يحظى به الإنسان من تمكين في ظل الرؤية الطموحة والعمل على تحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية وصولاً لصناعة مجتمع حيوي يبني الوطن الطموح.
كما رفع الشكر لأمير منطقة الباحة الذي يحرص على متابعة كل ما يتعلق بالتعليم، مؤكدًا أن الحملة تحظى باهتمام ودعم أمير المنطقة خلال اللقاء التعريفي الذي حضره المدير العام للتعليم بالمنطقة، متمنيًا التوفيق في استثمار هذا الحدث بما يحقق المستهدفات.