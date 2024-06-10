لقاء تعريفي بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بـ"المخواة"

وثمَّن ما أبداه فريق العمل من حرص مبديًا رضاه عن جهود الاستعداد مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق من أجل إنجاح الحملة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة على ما يجده التعليم من دعم وما يحظى به الإنسان من تمكين في ظل الرؤية الطموحة والعمل على تحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية وصولاً لصناعة مجتمع حيوي يبني الوطن الطموح.