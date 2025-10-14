فرص عقارية بمكة المكرمة

فيما يعرض مزاد "أعالي مكة" الإلكتروني 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة، يتكون العقار الأول من عمارة سكنية تجارية "مؤجرة" بمساحة 400 متر مربع على شارع الحجون، والعقار الثاني أرض مميزة بمساحة تتجاوز 5000 متر مربع في ريع ذاخر ومجموعة من العقارات المميزة الأخرى.