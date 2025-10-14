فرص عقارية بمكة المكرمة

تعلن شركة عقارنا العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "درة العزيزية" الهجين وذلك يوم الخميس 23/10/2025م حضوريًا الساعة: 04:30م في قاعة مكة الكبرى في النسيم بمدينة مكة المكرمة وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
ومزاد "أعالي مكة" الإلكتروني وذلك يوم الإربعاء 22/10/2025م وحتى يوم الأحد 26/10/2025م إلكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات.
يعرض مزاد "درة العزيزية" الهجين فرصة عقارية استثنائية أرض خام في حي العزيزية بمساحة رحبة تتجاوز 32 ألف متر مربع وبالقرب من المشاعر المقدسة والحرم الشريف وبإطلالة مباشرة على طريق الطائف.
فيما يعرض مزاد "أعالي مكة" الإلكتروني 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء المميزة، يتكون العقار الأول من عمارة سكنية تجارية "مؤجرة" بمساحة 400 متر مربع على شارع الحجون، والعقار الثاني أرض مميزة بمساحة تتجاوز 5000 متر مربع في ريع ذاخر ومجموعة من العقارات المميزة الأخرى.
حيث تقع على أهم الأحياء والطرق الحيوية والمميزة ؛ وتتميز بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية بمكة المكرمة، مما يجعلها وجهة مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين والباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة عقارنا العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0537804447 - 0537804448