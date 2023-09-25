تلامس السحاب.. "قمم السودة" مشروع ضخم سيُغيِّر مفهوم السياحة الجبلية.. فمتى يرى النور؟

تسعى السعودية من خلال إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة، وأجزاء من رجال ألمع، تحت اسم "قمم السودة"، إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، تعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة.
فالقمم التي يصل ارتفاعها الشاهق إلى 3015 مترًا عن سطح البحر ستدعم تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، واستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وعلى بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من مطار مدينة أبها، وساعة وأربعين دقيقة من مطار العاصمة الرياض.
وعلى مساحة تتجاوز 627 كم2 ستوفر "قمم السودة" خيارات فندقية فاخرة، وقصورًا ووحدات سكنية ذات إطلالات آسرة، إضافة إلى التجارب الرياضية والترفيهية والثقافية؛ ما يدعم خطة السعودية في تنويع مصادر الدخل القومي، وإضافة رافد جديد للاقتصاد الوطني.
وستعمل شركة السودة للتطوير على تطوير 2700 غرفة فندقية و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 30 نقطة جذب ترفيهية في مشروع قمم السودة بحلول عام 2033م.
كما ستضم قمم السودة 6 مناطق رئيسية، تتمركز في مواقع مميزة، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، إضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.
وسيقدم المشروع مجموعة من المغامرات الرياضية الجبلية، بما فيها الممرات الجبلية، ومسارات المشي المتعرجة، والطيران الشراعي، والجولف، وركوب الخيل.. وغيرها في أجواء مناخية جميلة؛ إذ تتمتع قمم السودة بمتوسط درجة حرارة يبلغ 20 درجة مئوية على مدار العام؛ ما يُمكِّن الزوار من الاستمتاع بالأنشطة الخارجية في الهواء الجبلي النظيف والبارد.
ولفت ولي العهد إلى أهمية المشروع الطموح، ودوره في تحقيق مستهدفات الرؤية، بقوله: "إن قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة، من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة. وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر".
يتكون المشروع من ثلاث مراحل. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع قمم السودة بحلول عام 2027م، أي بعد نحو 4 سنوات من الآن، وسيتم الإعلان حينها عن آلية زيارة قمم السودة، والاستمتاع بالتجارب السياحية الفاخرة على متن السحاب.