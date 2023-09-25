تلامس السحاب.. "قمم السودة" مشروع ضخم سيُغيِّر مفهوم السياحة الجبلية.. فمتى يرى النور؟

فالقمم التي يصل ارتفاعها الشاهق إلى 3015 مترًا عن سطح البحر ستدعم تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، واستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وعلى بعد نحو 45 دقيقة بالسيارة من مطار مدينة أبها، وساعة وأربعين دقيقة من مطار العاصمة الرياض.