جمعية "المودة" عضوًا مراقبًا في مؤتمر "COP 16" بالرياض

حيث تؤمن الجمعية بأن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع واعٍ بقضايا الاستدامة، ونشر الوعي البيئي يبدأ من الأسرة عبر تثقيف أفرادها حول الممارسات الصديقة للبيئة، وتعليم الأبناء أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك ما تحرص الجمعية على دعمه من خلال برامجها ومبادراتها.