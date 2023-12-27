"سدايا" تستعرض مشروعاتها في المدن الذكية خلال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي

وضمّ المعرض مشروعات: تحسين جودة الصور، والأفلام التاريخية، مشروع مراقبة المنتجات البترولية، مشروع صوتك المختص بتحويل الكلام إلى نصوص اعتماداً على تقنيات التعرّف على الصوت، وعرض عن أكاديمية سدايا وبرامجها التدريبية التي تسعى من خلالها إلى دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة عدد من البرامج والأنشطة الواعدة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة بالمجال لصناعة القدرات والكفاءات لسوق العمل، فضلاً عن استعراض بعض أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي الذي شارك فيه عددٍ من خبراء الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانـات والفنانيــن والمهتميــن بالفنــون البصريـة- وجاء ليحاكي أســلوبًا فنيــًا جديــدًا قائمــًا علــى الــذكاء الاصطناعــي، ويشجع على المنافسة في تحقيق ريادة الفنون الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي.