وفاة شاب حفظ القرآن الكريم كاملاً بحلقات جامع الأمير نايف في جدة

وروى عمه عبدالله الشميري (معلم في جمعية خيركم) قصة وفاته فقال إنه خلال إمامته بالناس في صلاة العشاء وخلال سجوده بالركعة الثانية، أصابته وعكة صحية (ضيق في التنفس) لم يستطع خلالها إكمال الصلاة وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، وخلال أسبوعين من المرض توجه إلى خارج المملكة لتلقي العلاج، ولكن المنية وافته خلال نومه بعد دقائق من حديثه مع والدته واختباره في حفظ القرآن كما جرت العادة بينهما.