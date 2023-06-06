حجاج بنجلاديش: مبادرة "طريق مكة" اختصرت الوقت والجهد ويسرت الوصول إلى المشاعر المقدسة

حفاوة الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات وسلاستها، هذا ما وجده حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية المستفيدون من مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات "وزارة الداخلية"، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية" 2030 .
وفي مطار حضرة شاه جلال الدولي بالعاصمة دكا؛ يستعد ضيوف الرحمن للمغادرة لأداء مناسك الحج، وقد علت الفرحة محياهم، والأمل يحدوهم لإتمام مناسك الحج والعودة لأوطانهم.
والتقت "واس" عدداً من الحجاج، حيث أكد محمد مجيب الرحمن أن إنهاء إجراءات سفره لأداء مناسك الحج كانت سلسة وسريعة جداً، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، مقدمًا شكره للمملكة على هذه المبادرة.
بدوره، قال جميل أحمد: "إن هناك إبهاراً كبيراً بين عام 2014م، وهذا العام فيما يتعلق بسرعة إنهاء إجراءات السفر، حيث أصبحت الإجراءات أكثر سهولة، مما يوفر للحجاج الوقت والجهد، ويعينهم على أداء شعيرتهم بكل يسر وطمأنينة، مقدماً شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لما سخرته من إمكانات بشرية ومادية وتقنية في خدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه عبر عبدالواحد حفيظ منير عن سعادته بحسن الاستقبال والترحيب، وصولاً إلى إنهاء إجراءات السفر، التي لم تستغرق أكثر من ثوانٍ، مبينًا أن مبادرة طريق مكة الرائعة سهلت الكثير من الإجراءات واختصرتها.