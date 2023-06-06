حجاج بنجلاديش: مبادرة "طريق مكة" اختصرت الوقت والجهد ويسرت الوصول إلى المشاعر المقدسة

بدوره، قال جميل أحمد: "إن هناك إبهاراً كبيراً بين عام 2014م، وهذا العام فيما يتعلق بسرعة إنهاء إجراءات السفر، حيث أصبحت الإجراءات أكثر سهولة، مما يوفر للحجاج الوقت والجهد، ويعينهم على أداء شعيرتهم بكل يسر وطمأنينة، مقدماً شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لما سخرته من إمكانات بشرية ومادية وتقنية في خدمة ضيوف الرحمن.