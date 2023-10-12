"التأمينات الاجتماعية" تعلن إنجاز أكثر من "2.2" مليون معاملة خلال سبتمبر

وبيّنت التأميناتُ الاجتماعية استمرارَ النمو في الخدمات الرقمية؛ حيث تجاوز عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي "أمين"، "26" ألفًا و"39" ألفًا على التوالي، واستفاد من خدمة "واتساب التأمينات" أكثر من "22" ألف عميل، فيما استفاد أكثر من ألف عميل من خدمة المحادثة الفورية، كما تلقّى حساب المؤسسة عبر منصة "X" أكثر من "55" ألف استفسار، واستقبل مركز الاتصال الهاتفي للمؤسسة أكثر من "74" ألف اتصال.