رصد اقتران المشتري والمريخ فجر اليوم بسماء الحدود الشمالية

رصدت عدة صور، فجر اليوم، اقتران المشتري والمريخ (ألمع وأشهر كواكب النظام الشمسي) بسماء منطقة الحدود الشمالية، حيث شوهد الاقتران بالعين المجردة، بالأفق الشرقي، واقترب كوكبا المريخ والمشتري من أقرب نقطة بينهما.
وأفاد عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح بأنه تم رصد الاقتران بالعين المجردة ومشاهدة الضوء الأبيض الساطع لكوكب المشتري مع لمعان المريخ الخافت والأكثر احمرارًا من أقرب نقطة بينهما، فيما شوهد بالمنظار رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة، حيث إن المشتري أكبر من الأرض بـ 1300 ضِعف، وكوكب المريخ أصغر من الأرض بـ 4 أضعاف، ويُطلق على مثل ذلك الحدث اسم "الاقتران العظيم".
وأضاف أن هذا الاقتران الفريد أظهر الكوكبين وكأنهما متلاصقان في السماء، على الرغم من أنهما في الواقع تفصل بينهما مسافات شاسعة في الفضاء، وعلى بُعد أكثر من 500 مليون كيلومتر في مداريهما، ويتزامن اقتران المشتري والمريخ أيضًا مع زخات شهب البرشاويات، وهي واحدة من ألمع زخات هذا العام، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاقترانات تعد عنصرًا من عناصر الجمال الفلكي، والتأمل في هذا الكون العظيم وعلومه.