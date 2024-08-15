رصد اقتران المشتري والمريخ فجر اليوم بسماء الحدود الشمالية

وأضاف أن هذا الاقتران الفريد أظهر الكوكبين وكأنهما متلاصقان في السماء، على الرغم من أنهما في الواقع تفصل بينهما مسافات شاسعة في الفضاء، وعلى بُعد أكثر من 500 مليون كيلومتر في مداريهما، ويتزامن اقتران المشتري والمريخ أيضًا مع زخات شهب البرشاويات، وهي واحدة من ألمع زخات هذا العام، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاقترانات تعد عنصرًا من عناصر الجمال الفلكي، والتأمل في هذا الكون العظيم وعلومه.