"السالم" يدشن مشاريع صناعية وتعليمية جديدة في ينبع بقيمة 188 مليون ريال.. هذه تفاصيلها

زار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم مدينة ينبع الصناعية، كما ترأس اجتماع سير الأعمال السنوي عن الربع الثاني لمدن الهيئة الملكية عام 2024م.
وخلال جولته، دشن المهندس السالم مصانع شركة البحر الأحمر المحدودة والمتمثلة بمصنع صناعة الورق والكرتون بحجم استثمار بلغ 188 مليون ريال، ومصنع أغطية الأرضيات والأسقف والجدران بحجم استثمار 20 مليون ريال وافتتح مشروع توسعة المعهد التقني للهيئة الملكية بينبع، ونادي النواة الرياضي.
وكرم السالم فريق كشافة الهيئة الملكية بينبع بعد فراغهم من مشاركتهم المشرفة لحج عام 1445هـ، وإدارة الأمن الصناعي والسلامة لحصولهم على جائزة الميدالية الذهبية كأفضل مركز خدمات طوارئ والمركز الأول كمركز خدمات عامة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، هذا مما يوثق جودة الخدمات المقدمة للقاطنين من منظمة مختصة بتقييم خدمات مراكز الاتصالات، إضافة إلى تكريم فريق التمريض من برنامج الخدمات الصحية لحصولهم على جائزة daisy العالمية.
وعلى هامش زيارة السالم لمدينة ينبع الصناعية، اطلع على سير الأعمال والمواضيع المقترحة لمدينة ينبع الصناعية، وشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين معهد ينبع التقني وشركة فلوسيرف؛ بهدف توفير الدعم التعليمي والتدريبي وتسهيل نقل وتبادل المعرفة بين الطرفين، فيما ستقدم شركة فلوسيرف للمعهد أجهزة تدريب تتضمن المضخات ومانعات التسرب والصمامات وأجهزة التحكم والقياس مماثلة للأنظمة الحديثة المعمول بها في الصناعة.
من جهة أخرى، شهد السالم توقيع اتفاقيات استثمارية مع شركة التمهيد للصناعة لإنشاء مصنع للمفاتيح الكهربائية بحجم استثمار يقدر بـ 75 مليون ريال، واتفاقية أخرى مع شركة أسد الخليج للصناعة لإنشاء مصنع اللوازم الصحية بحجم استثمار يقدر 1.42 مليار ريال، وكذلك اتفاقية مع شركة بيت البترجي الطبية لإنشاء وتشغيل مستشفى بحجم استثمار 150 مليون ريال.
واختتم السالم زيارته برعاية حفل اللقاء السنوي الثاني للمستثمرين الذي نظمته الهيئة الملكية بينبع، وبحضور ممثلي الصناعات والمشروعات التجارية بمدينة ينبع الصناعية؛ بهدف تعزيز الشراكة ومكانة الهيئة الملكية مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، حيث تم تقديم العديد من العروض التعريفية بالخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية في المدينة ومن ثمّ عقدت جلسة حوارية لمناقشة طرق دعم الاستثمار بالمدينة.
وفي نهاية الحفل، تم تكريم الشركات والمشاريع الصناعية الفائزة بجائزة التميز الصناعي للمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات التي قدمت مساهمات بارزة وداعمة للمسؤولية الاجتماعية.