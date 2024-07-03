"السالم" يدشن مشاريع صناعية وتعليمية جديدة في ينبع بقيمة 188 مليون ريال.. هذه تفاصيلها

وكرم السالم فريق كشافة الهيئة الملكية بينبع بعد فراغهم من مشاركتهم المشرفة لحج عام 1445هـ، وإدارة الأمن الصناعي والسلامة لحصولهم على جائزة الميدالية الذهبية كأفضل مركز خدمات طوارئ والمركز الأول كمركز خدمات عامة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، هذا مما يوثق جودة الخدمات المقدمة للقاطنين من منظمة مختصة بتقييم خدمات مراكز الاتصالات، إضافة إلى تكريم فريق التمريض من برنامج الخدمات الصحية لحصولهم على جائزة daisy العالمية.