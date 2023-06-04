"نامي" راعياً بلاتينياً لمعرض سيملس دبي

أعلنت شركة "نامي" والتي تعد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال التقنية المالية عن رعايتها البلاتينية لمعرض سيملس دبي، والذي أقيم في مركز دبي للمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعرضت "نامي" في جناحها بالمعرض تجربتها الغنية بالابتكار والأسبقية في تقديم العديد من الحلول التقنية المالية التي وجدت قبولاً وتفاعلاً واسعاً من عملائها والمتعاملين معهم في السوق السعودي.
وكشفت " نامي" خلال معرض سيملس عن أبرز ابتكاراتها (نامي 360) و (نامي GO) و (نامي softPOS) حيث يعد (نامي 360) نظام كاشير سحابي متكامل لإدارة عمليات البيع والمخازن والعملاء وإصدار الفواتير الإلكترونية، فيما تعمل خدمة (نامي GO) على تسهيل المدفوعات في التجارة الالكترونية عبر المواقع، وثالث التقنيات التي كشفت عنها نامي خلال المعرض خدمة (نامي softPOS) والتي تعمل على تحويل الهواتف المحمولة إلى محطات تمكنك من قبول المدفوعات مع هاتفك المحمول.
وعمل على تصميم وتطوير هذه البرامج فريق من المختصين في الشركة بدراسة شاملة في قطاع الأعمال لإيجاد حلول تقنية عملية تشتمل على كافة المقومات الأفضل أمام العملاء لإدارة أعمالهم بيسر وسهولة.
وعن رعاية معرض سيملس وعرض الخدمات الجديدة تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "نامي" الأستاذ عبدالمحسن السديري قائلاً: يعد معرض سيملس من المعارض الهامة التي تقام في المنطقة ومتخصص في أنظمة وتقنيات التعاملات المالية، والتي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة بسبب التوجه العالمي والمحلي نحو زيادة الاعتماد عليها على مستوى الدول والمكونات الاقتصادية الخاصة والعامة، وكما رعينا معرض سيملس في الرياض العام الماضي نواصل حضورنا برعاية معرض سيملس دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وحرصنا على الاستفادة من الحدث والحضور الكبير دولياً وإقليمياً في المعرض بالإعلان عن ابتكار عدد من البرامج والخدمات الجديدة التي تحمل تقنيات مالية بمستويات عالية، والتي جاء ابتكارها وتطويرها نتيجة عصارة جهد ودراسة مطولة من جانب فريق العمل لإخراج هذه البرامج المميزة، والتي سوف تسهم في المساعدة في حل الكثير من الجوانب التي تهم الجهات الإدارية والاقتصادية بعد اعتمادها وترخصيها رسميا.