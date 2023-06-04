"نامي" راعياً بلاتينياً لمعرض سيملس دبي

وحرصنا على الاستفادة من الحدث والحضور الكبير دولياً وإقليمياً في المعرض بالإعلان عن ابتكار عدد من البرامج والخدمات الجديدة التي تحمل تقنيات مالية بمستويات عالية، والتي جاء ابتكارها وتطويرها نتيجة عصارة جهد ودراسة مطولة من جانب فريق العمل لإخراج هذه البرامج المميزة، والتي سوف تسهم في المساعدة في حل الكثير من الجوانب التي تهم الجهات الإدارية والاقتصادية بعد اعتمادها وترخصيها رسميا.