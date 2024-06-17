"إغاثي الملك سلمان" يوزع 160 أضحية في ولاية هيرشبيلي بالصومال

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 160 أضحية في مدينة بلدوين مركز إقليم هيران بولاية هيرشبيلي في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 640 فرداً، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في الصومال للعام 1445هـ.