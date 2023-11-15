مع تنبيهات الأرصاد.. مخاوف وترقب بين أهالي الشرقية من تكرار مأساة الأمطار بالدمام

أصبح موسم الأمطار الذي ينتظره سكان المنطقة الشرقية بفارغ الصبر، بعد صيف ساخن ورطوبة عالية، يشكّل كابوسًا يهدد سلامتهم ومخاوف من غرق شوارع وأنفاق مدينة الدمام التي تتعطل فيها الحركة ويتكبد فيها بعض قائدي المركبات خسائر كبيرة؛ مما يجعل الكثير من السكان يتساءلون، لماذا تغرق بعض أنفاق وشوارع مدينة الدمام في موسم الأمطار كل عام؟