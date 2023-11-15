مع تنبيهات الأرصاد.. مخاوف وترقب بين أهالي الشرقية من تكرار مأساة الأمطار بالدمام

أصبح موسم الأمطار الذي ينتظره سكان المنطقة الشرقية بفارغ الصبر، بعد صيف ساخن ورطوبة عالية، يشكّل كابوسًا يهدد سلامتهم ومخاوف من غرق شوارع وأنفاق مدينة الدمام التي تتعطل فيها الحركة ويتكبد فيها بعض قائدي المركبات خسائر كبيرة؛ مما يجعل الكثير من السكان يتساءلون، لماذا تغرق بعض أنفاق وشوارع مدينة الدمام في موسم الأمطار كل عام؟
ومع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية خلال الفترة القادمة، زادت مخاوف الأهالي وترقبهم لما قد تُحدثه تلك الأمطار.
وتبذل أمانة المنطقة الشرقية جهودًا حثيثة في عدة جوانب منها التشوه البصري وزراعة الحدائق والمنتزهات وغيرها من الخدمات، ولكن لا تزال مشكلة تصريف مياه الأمطار قائمة، رغم مرور سنوات وحوادث متكررة على غرق الشوارع والأنفاق خاصة بالدمام.
وتعرضت المنطقة الشرقية، وتحديدًا الدمام والخبر، مؤخرًا لموجة أمطار غزيرة تَسببت في إغلاق بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية؛ مما اضطر إلى احتجاز بعض قائدي المركبات ومحاولة إنقاذهم.
ويتكرر سيناريو أنفاق الشرقية كل عام مع موسم الأمطار، دون تقديم حلول تذكر؛ حيث يكون الإغلاق وسحب المياه هو الحل الوحيد المتكرر في كل عام.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد أوضحت أنه نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الحالية؛ فإنها تدعو الجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الجهات المختصة.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والرياض والقصيم والجوف وعسير والشمالية والباحة وجازان).
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة، ورياحًا شديدة السرعة، وسيولًا، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.