"الحربش": المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تطوير القطاع السياحي

وأشار إلى أن دور القطاع العام يكمن في التركيز على البنية التحتية وبناء وإطلاق التشريعات والأنظمة، مؤكدًا متابعة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التطوير والتخطيط، مضيفًا أنه منذ انطلاق البرنامج عام 2019م تم استحداث 500 ألف فرصة وظيفية، كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 370 مليار ريال خلال عام 2023م، إلى جانب تقدم المملكة إلى الترتيب 38 من بين 139 دولة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.