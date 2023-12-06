"الحربش": المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تطوير القطاع السياحي

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" أمس، لقاءً بعنوان (القطاعات والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة)، بمشاركة كل من رئيس قطاع الاستراتيجية في صندوق التنمية السياحي المهندس بدر الحربش، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) المهندس فيصل الرابح، وأدار اللقاء الإعلامي محمد المحيا.
وفي مطلع اللقاء، بيّن "الرابح" أن برنامج (ندلب) يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تطوير وتحقيق مستهدفات البرنامج في أربعة قطاعات رئيسية تشمل: الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن دور القطاع العام يكمن في التركيز على البنية التحتية وبناء وإطلاق التشريعات والأنظمة، مؤكدًا متابعة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التطوير والتخطيط، مضيفًا أنه منذ انطلاق البرنامج عام 2019م تم استحداث 500 ألف فرصة وظيفية، كما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 370 مليار ريال خلال عام 2023م، إلى جانب تقدم المملكة إلى الترتيب 38 من بين 139 دولة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
من جانبه، قال "الحربش": صندوق التنمية السياحي يعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير القطاع السياحي من خلال اتباعه نهجًا متكاملًا يتمثل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات السياحية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال، وأضاف أن "المناسبات العالمية التي تستضيفها المملكة ستجذب الكثير من السياح؛ مما سيزيد الطلب على الاستثمار فيها.
وأضاف: هذا ما يتم العمل عليه في صندوق التنمية السياحي، بدعم رواد الأعمال في مشاريعهم السياحية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المملكة".
وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي تمكّن خلال السنوات الثلاث الماضية من دعم المشاريع بقيمة 28 مليار ريال، مبينًا أن جزءًا من تلك المساهمات كان من القطاع الخاص.
ولفت "الحربش" إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تطوير وتفعيل القطاع السياحي؛ إذ وصلت نسبة مشاركتها إلى أكثر من 90%.
يُذكر أن لقاء (القطاعات والفرص الاستثمارية الواعدة) يأتي امتدادًا لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها ضمن جهوده لإثراء ونشر المعرفة المالية والاقتصادية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بهذين المجالين محليًا ودوليًا.