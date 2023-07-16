"التليدي": علاقة السعودية باليابان تؤطرها رؤية مشتركة

وأوضح "التليدي" لـ"سبق": "لعله من اللافت أن حكومتَي البلدين تجمعهما قواسم حضارية مشتركة عديدة؛ إذ إن كليهما عضو بأعظم وأضخم مجموعة اقتصادية على مستوى العالم، هي مجموعة دول العشرين؛ ما أتاح لهما فرصة التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية المرتبطة بتقدم دولتَيْهما حضاريًّا واجتماعيًّا".