محافظ الأحساء يدشن 11 مشروعاً تعليمياً جديداً بـ91 مليون ريال

وأضاف المهندس سعود بن عبدالعزيز الشيخ المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني بالمنطقة الشرقية أن المشاريع التعليمية لشركة تطوير للمباني TBC في محافظة الأحساء تعد نماذج نوعية فريدة على مستوى المملكة وبتقنية بناء جديدة وتصاميم حديثة من أرقى الطرازات والمرافق التعليمية الحيوية الفائقة التطوير، والتي تتمثل في مباني ذات الهيكل الإنشائي المعدني، حيث تم إنشاء عدد 3 مبانٍ تعليمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 1950 طالباً وطالبة وبفصول دراسية تصل إلى 65 فصلاً دراسياً، مزودة بمرافق تعليمية تشتمل على مكتبة ومعمل للحاسب الآلي ومقصف مدرسي داخلي، واستكمالاً لتنفيذ مشاريع المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها في محافظة الأحساء، فقد عملت شركة TBC على إنشاء عدد (4) مشاريع تعليمية في محافظة الأحساء بتكلفة إجمالية تقدر بـ 33 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 4020 طالباً وطالبة.