محافظ الأحساء يدشن 11 مشروعاً تعليمياً جديداً بـ91 مليون ريال

دشَّن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم الأربعاء 11 مشروعاً إنشائياً تابعاً للإدارة العامة للتعليم بالمحافظة تضم 15 مبنى مدرسياً جديداً بتكلفة بلغت 91 مليون ريال، موزعة على مدن وقرى وهجر محافظة الأحساء، وذلك في مقر مدرسة الابتدائية الأولى للطفولة المبكرة بحي النايفية بالهفوف، وذلك بحضور مدير عام التعليم حمد بن محمد العيسى.
ونوه سموّه بأن هذه المشاريع تأتي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- للنهوض بقطاع التعليم، وإيجاد البيئة التعليمية والتربوية المثالية لأبنائنا الطلاب والطالبات وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار سموّه لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز لسير العملية التعليمية في المنطقة وتشجيع المستثمرين في قطاع التعليم.
وبهذه المناسبة، عبّر مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد بن محمد العيسى عن سعادته ومنسوبي تعليم الأحساء لتشريف الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وتدشينه لعدد من المشاريع الجديدة خلال العام الدراسي الجديد 1445هـ، مقدماً شكره وتقديره لسموّه على اهتمامه وحرصه على سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب، ولفت مدير التعليم إلى أن قطاع التعليم في بلادنا الغالية يحظى باهتمام كبير؛ لكونه أساساً في التقدم ومساعداً في بناء الأجيال.
وأكد العيسى أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضربت أنموذجاً نوعياً في رعاية أهل التعليم، وتوفير المتطلبات اللازمة ليكون التعليم في وطننا الغالي علامة بارزة وفق منظومة تكاملية تعكس الأصالة والريادة والهمة في صناعة الإنسان في ضوء مجموعة من الاستراتيجيات والمستهدفات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، رافعاً الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على دعمهما للتعليم وتشجيع أهله.
وتعمل وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان على إيجاد بيئات مدرسية جاذبة وفاعلة عبر أرقى التصاميم وأفضل المقاييس بما يتناسب مع أبنائنا الطلاب والطالبات، وبما يواكب متطلبات العصر في القرن الحادي والعشرين، فغدت المشاريع التعليمية تمثل نقطة تحول في تصاميمها، وباتت تدعم الاستثمار في الطاقات البشرية.
وأضاف المهندس سعود بن عبدالعزيز الشيخ المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني بالمنطقة الشرقية أن المشاريع التعليمية لشركة تطوير للمباني TBC في محافظة الأحساء تعد نماذج نوعية فريدة على مستوى المملكة وبتقنية بناء جديدة وتصاميم حديثة من أرقى الطرازات والمرافق التعليمية الحيوية الفائقة التطوير، والتي تتمثل في مباني ذات الهيكل الإنشائي المعدني، حيث تم إنشاء عدد 3 مبانٍ تعليمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 1950 طالباً وطالبة وبفصول دراسية تصل إلى 65 فصلاً دراسياً، مزودة بمرافق تعليمية تشتمل على مكتبة ومعمل للحاسب الآلي ومقصف مدرسي داخلي، واستكمالاً لتنفيذ مشاريع المباني التعليمية المتعثرة والمفسوخ عقودها في محافظة الأحساء، فقد عملت شركة TBC على إنشاء عدد (4) مشاريع تعليمية في محافظة الأحساء بتكلفة إجمالية تقدر بـ 33 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 4020 طالباً وطالبة.
كما تم إنشاء مشاريع الطفولة المبكرة التي تخدم المحافظة، حيث تم إنشاء مشروعين للطفولة المبكرة بتكلفة إجمالية قدرها 24 مليون ريال بطاقة استيعابية تتجاوز 1200 طفل.