تقنية الواقع الافتراضي لتعليم مناسك الحج تجتذب زوار جناح "الإسلامية"

لا ينافس جناح وزارة الشؤون الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب، جناح آخر في عدد الزوار، فقد ارتاد الجناح عشرات الآلاف من الزوار خلال أيام المعرض الماضية، ولا زال يتوافدون عليه في اليوم الأخير، للظفر بنسخة من القرآن الكريم، طباعة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف، يهديها الجناح إلى كل زواره، وقد حاولت "سبق" الحصول من مسؤولي الجناح على تقديرات لعدد زوار الجناح، والمصاحف الموزعة، لكنهم اعتذروا لعدم تخويلهم بإعطاء بيانات رسمية.