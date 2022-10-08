تقنية الواقع الافتراضي لتعليم مناسك الحج تجتذب زوار جناح "الإسلامية"

لا ينافس جناح وزارة الشؤون الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب، جناح آخر في عدد الزوار، فقد ارتاد الجناح عشرات الآلاف من الزوار خلال أيام المعرض الماضية، ولا زال يتوافدون عليه في اليوم الأخير، للظفر بنسخة من القرآن الكريم، طباعة مجمع الملك فهد للمصحف الشريف، يهديها الجناح إلى كل زواره، وقد حاولت "سبق" الحصول من مسؤولي الجناح على تقديرات لعدد زوار الجناح، والمصاحف الموزعة، لكنهم اعتذروا لعدم تخويلهم بإعطاء بيانات رسمية.
ولا تقتصر فائدة زوار جناح الوزارة على الحصول على نسخة من المصحف الشريف، إذ يتعرفون كذلك من أحد مسؤولي الجناح على "مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية "الواقع الافتراضي"، الذي يُعرِّف بجميع مناسك الحج والعمرة، عبر تقنية الواقع الافتراضي، خلال عرض ثلاثي الأبعاد يقدم صورة واقعية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
ويحاكي العرض واقع تأدية مناسك الحج والعمرة تماماً، وقد أدت إتاحته بعدة لغات إلى مضاعفة الإقبال على الاستفادة منه، بالنسبة للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية، الذين يكتسبون منه الوعي العملي بتأدية المناسك، فالعرض بمثابة دورة تدريبية عن بعد، ويتطابق اهتمام زوار جناح الوزارة باستطلاع العرض مع اهتمام غيرهم من مرتادي الموقع الالكتروني للوزارة من داخل المملكة وخارجها.