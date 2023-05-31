15 مزاداً علنياً.. "إنفاذ" يستعرض 153 عقاراً للبيع والتصفية في 12 منطقة ومدينة

وتبدأ المزادات بـ 23 عقاراً في المنطقة الشرقية في مزادَي سيرين وبوابة الشرقية الإلكتروني، و17 عقاراً بالمدينة المنورة في مزادَي ثمار المدينة ودار الهجرة الإلكتروني، و28 عقاراً في منطقة الرياض من خلال مزادَي روائع وسط المملكة والهمم الإلكتروني، و67 عقاراً في منطقة مكة المكرّمة تشمل جدة والطائف وبحرة من خلال 5 مزادات تبدأ بمزادات الملتقى والإيمان وجار السحاب ووتد ووجهات الإلكتروني، وعقارين بمنطقة القصيم في مزاد الوادي الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة تبوك في مزاد درة تبوك الإلكتروني، وأخيراً 9 عقارات في كل من حائل وبقعاء ورفحاء وسكاكا في واحات الشمال الإلكتروني.