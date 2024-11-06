"الأمن السيبراني" تستعرض فرص الاستثمار وريادة الأعمال في ملتقى "بيبان 24" بالرياض

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في الملتقى، برامج تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني، في مساري "البحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني" و"ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الأمن السيبراني"، ودورهما في توطين تقنيات الأمن السيبراني، وتشجيع الكفاءات الوطنية لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية، عبر مجموعة من البرامج، المتمثلة في "مسرعة الأمن السيبراني، سايبرك الابتكار، تحدي الأمن السيبراني، البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني".