صندوق الاستثمارات يرفع حصته في شركة "كوي تيكمو" اليابانية لألعاب الفيديو إلى 6.6%

وفي يناير الماضي زاد صندوق الاستثمارات حصته في شركة ألعاب الفيديو اليابانية "نينتندو" لتصل إلى 8.6%؛ فضلًا عن استحواذه على حصص تزيد على 5% في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما "كابكوم" المطورة للعبتي "ستريت فايتر" و"ريزيدنت إيفل"، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت "نيكسون"، بالإضافة لاستثمارات شركة "سافي" التابعة للصندوق.