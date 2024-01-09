صندوق الاستثمارات يرفع حصته في شركة "كوي تيكمو" اليابانية لألعاب الفيديو إلى 6.6%

عزز صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة "كوي تيكمو" (Koei Tecmo) اليابانية لألعاب الفيديو إلى 6.60% مقارنة بـ5.56% سابقًا؛ وفق إفصاح مقدم إلى وزارة المالية اليابانية نقلته بلومبرغ.
وتُعد "كوي تيكمو" شركة قابضة تأسست من خلال اندماج شركتي (KOEI CO) و(TECMO). وتقوم الشركة بتطوير وتوزيع برامج ألعاب الفيديو لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة ألعاب الفيديو المنزلية وعبر الإنترنت. كما تدير أيضًا أعمالًا إعلامية أخرى مثل تسويق الكتب والأقراص المدمجة وتشغيل مرافق التسلية.
وتأتي خطوة رفع "السيادي السعودي" لحصته في "كوي تيكمو" ضمن جهوده للتنويع الاقتصادي وتعزيز محفظته الاستثمارية في شركات ألعاب الفيديو؛ حيث استثمرت السعودية بشكل ضخم في مجال الألعاب الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي يناير الماضي زاد صندوق الاستثمارات حصته في شركة ألعاب الفيديو اليابانية "نينتندو" لتصل إلى 8.6%؛ فضلًا عن استحواذه على حصص تزيد على 5% في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما "كابكوم" المطورة للعبتي "ستريت فايتر" و"ريزيدنت إيفل"، ومزودة الألعاب عبر الإنترنت "نيكسون"، بالإضافة لاستثمارات شركة "سافي" التابعة للصندوق.